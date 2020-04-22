雲林縣「北港鎮第1公有零售市場」活化為「朝聖高悅酒店」引爭議，原租戶提告。（張朝欣攝）

雲林縣「北港鎮第1公有零售市場」前年由企業主取得經營權，活化為商務餐旅酒店，22日市場原租戶舉辦記者會，抗議特定媒體誣蔑原租戶是乞丐，將蒐證後提出誹謗罪告訴；酒店則強調絕無透過媒體汙名化原租戶，會繼續溝通創造雙贏。

雲林縣「北港鎮第1公有零售市場」於1988年因火災燒毀，1998年北港鎮公所依獎勵民間投資條例，以BOT方式與建設公司共同重建，總經費約7億元，卻因經營不善閒置10餘年，被行政院工程會評為「全國第1貴蚊子館」，前年由企業主接手整修，活化成為「朝聖高悅酒店」。

市場原租戶與北港形象商圈發展協會理事長陳威任，針對近日有媒體報導，原租戶占用公共空間興設違建，影響酒店營運，有如「乞丐趕廟公」，22日舉辦記者會，強調被誣蔑為乞丐一事，將於蒐證後向媒體、網路傳播者提出誹謗罪告訴。

陳威任等原租戶表示，他們數代在公有市場做生意已經有100多年歷史，企業主卻想利用權勢將他們趕出去，把公有市場據為己有、變成私人商場，企業為了要趕走原租戶，還汙名化原租戶，大家忍無可忍，才會站出來抗議。

朝聖高悅酒店則指出，「乞丐趕廟公」的報導並非他們主導，請原租戶不要受到誤導，另外，要求原租戶拆除違建，是基於安全法規，絕非故意刁難。酒店依法取得公有市場經營權、並花費數億元活化，無非是希望與原租戶共榮共存、創造雙贏。

(中時 )