樂天桃猿開季主場5連戰，對上統一獅、富邦悍將全拿下勝利，今日作客洲際球場本季首度對上中信兄弟，並挑戰過去Lamigo桃猿寫下的開季6連勝中職紀錄。如今執教富邦悍將的前總教練洪一中，談到帶了16年的樂天桃猿，認為打者已相當成熟，只要先發投手穩定，就是這個聯盟最強球隊。

樂天桃猿去年拿下三連霸，尤其被稱為「暴力猿」的打擊火力讓對手聞之色變，上周洪一中帶領富邦悍將前往桃園球場踢館，慘遭橫掃吞下3連敗，今日洪總也不諱言桃猿的確很強，「樂天本來就是成熟的球隊，球員也經歷過重要比賽，打擊不管是技巧觀念都很成熟，只要先發投手穩定，還是這個聯盟最強球隊。」

即使開季戰績不順，洪一中並沒有因此喪氣，「反正才剛開始，大家都還要努力，現在看起來他們（桃猿）比較好，我們比較落後，就繼續努力。」

而談到如今中職是全球關注焦點，洪一中也說雖然少了觀眾和歡呼聲，但能開打就已經很幸福了，代表台灣防疫工作做得很好。

中職獲得關注，連帶裁判也被各國球迷拿出來檢視，洪總認為，「好球帶問題見仁見智，美國裁判沒有比較厲害，我看比賽也會有誤判或不認同的狀況，這是棒球比賽的環節，沒必要大驚小怪。」

(中時 )