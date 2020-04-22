新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（22日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日海軍敦睦艦隊新增1例新冠肺炎確診個案。截至目前為止，國內共累計426例確診，6例死亡，236人解除隔離。

◎今日新增個案（案426）為敦睦艦隊（磐石艦）實習生，個案於4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，後續出現鼻塞、嗅覺異常狀況，19日進行二次採檢，於今日確診。

◎敦睦艦隊群聚事件截至目前共28人確診，衛生單位現已掌握接觸者共692人，其中446人為居家隔離對象，246人為自主健康管理對象。

◎3月30日自美國入境之華航班機發生12例新冠肺炎確診個案，該班機除確診個案外，其他乘客及機組員共328人檢驗結果均為陰性，且個案相關接觸者亦已監測期滿，無發現其他陽性個案，於今日結案。

◎國內酒店女公關（案379）相關接觸者共123人檢驗結果全陰性，截至昨日皆已監測期滿，無發現陽性個案，指揮中心宣告結案。

◎第四班定點返台專案航班共229人於昨日晚間抵台，發現其中1人37.3℃輕微發燒，並有呼吸道症狀（鼻塞、流鼻水），緊急送醫隔離採檢，今日採檢結果為陰性；其餘均已安置於國內檢疫所，進行14天集中檢疫。今日所有人員採檢完成，預計5／5解隔離。

◎研究全艦感染情形與傳染途徑，將全面採驗艦上官兵血清中抗體，指揮中心指出，目前優先針對磐石艦上370多人進行抽血，抽血工作已全數完成，檢驗結果預計於明日公布。

◎同時有抗體卻確診，今日確診的敦睦艦隊（磐石艦）20多歲實習生，於3月23日起出現發燒、咳嗽、味覺喪失情形，經服藥後症狀改善並恢復，4月18日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，後續個案因出現鼻塞、嗅覺異常狀況，19日由衛生單位安排就醫並二次採檢後確診，成為國內首例，體內同時抗體，卻又是確診個案。

◎已經逾10天沒有新增本土個案，指揮中心表示，過去居家檢疫人數特別多的時候曾達到五萬二，現在九千多人在案，整體而言整備應該是足夠，量能可以應付突發狀況。

(中時電子報)