疫情期間，民眾減少外出，閱讀電子書成為防疫期間的休閒樂趣之一，為鼓勵民眾一起體驗數位閱讀的樂趣，中華電信同步於4月23日「世界閱讀日」，開放全台行動電話用戶免費體驗Hami書城中最受訂戶青睞的月讀包，以實際行動和世界接軌，讓用戶在居家防疫期間也能享受閱讀的美好。

4月23日世界閱讀日當天，只要下載Hami Book APP，多款好書即可免費暢讀，包括近期備受熱議的話題戲劇原著小說《想見你》、台灣重量級作家蔣勳新作《歲月靜好》，及獨家收錄的知名作家劉軒、吳淡如有聲書，登入會員還能參加抽獎，有機會獲得價值7,990元的AirPods Pro(3名)！

即日起至5月20日止，Hami書城於中華電信全台服務據點提供免費閱讀服務，活動期間於中華電信服務據點登入Hami書城APP，即可暢讀Hami書城月讀包近8,000本電子書刊與暢銷書籍，包括自由、中時、聯合、工商等主要報紙，以及商業周刊、鏡週刊、哈佛商業評論、美麗佳人等橫跨商業、管理、旅遊、時尚各領域的熱門雜誌。

上述活動期間內，於書城官網申辦Hami書城月讀包(149元/月) ，還有機會抽Gogoro VIVA LITE(價值49,980) ，體驗數位閱讀魅力趁現在！

(科技)