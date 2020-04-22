交通部長林佳龍21日到華航修護工廠、華航倉儲視察，也慰問第一線工作同仁。他表示，交通部已促成銀行團融資貸款，勞資雙方也協商減薪減班，因此他也感謝大家都能共體時艱，共度航空業的危機。（陳麒全攝）

交通部長林佳龍21日到華航修護工廠、華航倉儲視察，也慰問第一線工作同仁。他表示，交通部已促成銀行團融資貸款，勞資雙方也協商減薪減班，因此他也感謝大家都能共體時艱，共度航空業的危機。

由於受到新冠肺炎疫情影響，航空業首當其衝業績下滑，華航日前宣布減薪要全體員工共體時艱度過難關。林佳龍表示，台灣航空業這次面對空前未有的危機，可說是生死存亡之際，交通部已經促成銀行團對華航的融資貸款、信用擔保跟利息補貼，請員工放心。

他說，華航跟企業工會能透過勞資協商，以3個月的時間，來進行減薪減班，主管階級越高減越多，讓基層的員工也感受到公司的誠意，非常欽佩工會的決定。

他強調，華航是天空國家隊，承擔著包括像防疫包機、防疫物資出口的重責大任，因此特別來為同仁們加油打氣。

林佳龍表示，在目前防疫優先，人流幾乎都管制的情況下，航空公司可以透過物流來提升華航產值，也減少因為出入境管制所造成客運上損失的傷害，華航在這方面很有競爭力，所以交通部全力支持來加強客運轉貨運，以期能夠增加貨運在國際上的競爭力，也增加公司營收，甚至有部分客機允許以貨運為主，「總是要找出路」。

對於華航改名的議題，林佳龍說，華航是個歷史悠久的公司，也是公司品牌，社會也都瞭解，面對到在國際上容易被混淆，甚至錯誤的代表，當然要去做改名。

他指出，改名一定會面對一些挑戰，若社會有共識，也會透過朝野協商及公司治理方式，更清楚的呈現台灣識別性。台灣這次可說是防疫模範生，當然期待做為國籍航空的華航，能更明顯的去呈現台灣的識別、意象還有元素，這個過程，一定要循著公司治理還有社會共識的形成，分短、中、長期推動，困難一定會有，但只要有心，一定可以找出我們要走的路。

華航企業工會理事長劉惠宗表示，工會願意與資方共體時艱，同意公司減薪或減班休息。但關於更名，若公司因為改名造成營運虧損由誰負擔，若資方虧損造成員工薪水減損、甚至工作權不保，由誰負責，基層員工目前以不同意居多。

(中時 )