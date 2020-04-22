《金都》以婚姻做題材，去年金馬影展期間掀起好口碑。（采昌國際多媒體提供）

香港電影《金都》去年在金馬影展掀起好口碑，今年更一口氣入圍本屆香港電影金像獎8獎項，男主角朱栢康和女主角鄧麗欣將問鼎影帝后，朱栢康和該片導演黃綺琳都是第一次角逐金像獎，兩人日前接受港媒訪問，對於頒獎典禮因為疫情首度取消實體形式，表示沒感失望。黃綺琳坦言自己有更大的遺憾，就是父親去年2月過世，來不及看到整部電影，朱栢康則感到可惜，「金像獎是香港電影界一年一度的盛事，但現實如此，只可面對和擁抱，常言道凡事有下次。」

舞台劇出身的朱栢康曾演出過60多部作品，也當過導演，是否有信心在金像獎打敗兩大影帝古天樂和郭富城、資深演員太保及新晉演員易烊千璽？他說：「我真的沒有想過，即使可以出席頒獎禮，我也不會穿禮服，而是穿長跑選手衫，代表陪跑！」他表示因自知有許多方面仍有待改進，「對我而言，有被提名已經好好。」朱康初出社會已經月入數萬，給家用沒難度，後來因專注發展獨立樂隊，戶口持續探底只剩個位數，他坦言當年因爲亡父的一席話，才放棄轉行的念頭，現在總算做出一點成績，下一步希望有能力按時給家用。

《金都》讓朱栢康入圍金馬獎和金像獎影帝，電影以婚姻做題材，偏偏拍攝期間，他經歷婚姻破裂不到一年的傷痛期，他不諱言有朋友替他感到悲慘和心酸，不過也表示沒影響工作，現在對感情的看法，是不隨便但隨緣，對事情要求高的他知道感情不能勉強，只會在工作和藝術層面上有要求。提到工作上的目標，他說：「表演上，我追求的是一種得心應手，能駕馭任何角色之餘，也可以跟不同導演或對手有順暢交流，而這個堪稱是無底深潭，要不停追求、沒有滿意的一天。」

《金都》原本排定5月7日在香港上映，因疫情影響延後，反而讓台灣上映超前，成為該片在全球第一個上映的國家，台灣片商采昌表示，原本希望在香港電影金像獎頒獎典禮之後上映，但是現在金像獎頒獎延期到5月6日，反而讓5月8日在台上映的檔期充滿熱度。

(中時 )