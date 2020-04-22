為符合連續2天工作應有連續10小時以上休息時間的汽車運輸業管理規則，多年來以不計盈虧服務縣民的嘉義縣公車處，5月1日起將晚間7條路線車次，全數提前到8點以前發車，依平均搭車人次換算，約有百餘人受到影響。

嘉義縣公車處長郭良江指出，嘉縣公車是本島唯二公營客運業者，長期不計虧損來服務鄉親，而服務對象主要是縣境內至嘉義市就讀的學生、通勤族和老人家，其中又以學生為最大宗乘客來，考量學生上學、放學及補習等交通需求，班車營業時間從上午5點多到晚上10點多，服務時段遠比一般民營業者長。

郭良江說，公車處班車因路線及服務對象差異，駕駛員在上學時段先行駛一趟之後，通常休息到放學時段才開始執勤，雖然隔日休息不足10小時，但當天白天都有充足休息時間。

只是監理機關今年度針對駕駛員隔日休息時間進行嚴格控管，公車處1年來已就招募駕駛員及調整班次進行通盤檢討，在不影響乘客權益下，整併部分早晚班次，但還是無法解決結構性服務時段長的問題，每個月都收到罰單。

郭良江說，法規及服務無法兼顧，為符合汽車運輸業管理規則，公車處全面將晚上8點以後的班次提前駛出，調整後的班次時刻將另行公告，預計5月1日正式上路，而經過此番調整，所有公車最晚9點多就會收班

(中時 )