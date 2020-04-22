海鮮美食市集攤商莊秋煌用虱目魚開發的膠原蛋白、面膜等很有特色。(莊曜聰攝)

交通部打算在台61線選出13處鄰近交流道處做為觀光遊憩的「休息站」，台南市政府以將軍漁港為標的，公路總局日前也來現勘場地。（莊曜聰攝）

台61線西濱公路在去年底全線通車後，成為國道1號、國道3號外的南北向替代道路，加上不用收費，有「窮人的高速公路」之稱，交通部計畫在沿線交流道附近結合遊憩景點設置休息站，台南市政府選定將軍漁港提報，雖然還未定案，台南市農業局也加強行銷，在原觀光魚市直銷中心新增「海中央小舖」，銷售農漁特產、簡餐飲品，還提供腳踏車租賃、遊程規畫等，增加多元性。

將軍漁港面積約86公頃，是原台南縣區最大的漁港，當時縣府也興建漁港魚貨直銷中心，並定位為觀光魚市，在台61線通車後交通更加便利，台南市政府也固定舉辦演唱會、漁產行銷等活動，爭取經費修繕硬體建設，加強遊憩觀光動能，希望吸引遊客前來，可惜效果有限，僅假日人潮較多。

台61線途經10個縣市，尤其在新竹以南，特別有設置休息站的必要，且休息站必須鄰近交流道，且有足夠空地，最好是結合現有的設施或景點，因此台南市政府提報觀光魚市直銷中心做為休息站，希望藉此能帶動地方發展。

南市府農業局指出，目前觀光魚市直銷中心1樓是「海鮮美食市集」，有漁港的現撈海鮮，還能代客料理，也有生魚片、魚丸湯、蚵仔煎等地道小吃，2樓的九叔公海鮮餐廳則是宴席料理，假日中午營業，平時則以訂桌為主，3樓則由馬沙溝觀光休閒協會進駐，開設「海中央小舖」，有簡餐飲品還有伴手禮，也有海景可賞，是喝下午茶的好選擇。

新冠肺炎對觀光旅遊帶來衝擊，農業局針也對業者紓困，將對觀光魚市直銷中心的攤商減免5成租金，優惠時間回溯自3月，延續到4、5月，目前正研擬相關具體作法呈報中。

(中時 )