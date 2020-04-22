達成慈善基金會自2016年起挹注善款協助苗栗縣推動急難救助與社會福利，22日捐贈150萬元棺木代金與急難救助，廂型公務車1台及白米7500斤，透過公私協力照顧弱勢。同時縣府也宣布啟動「苗栗縣弱勢家庭住屋災害保險補助試辦計畫」啟動，協助弱勢能及時獲得適切協助。

桃園市達成慈善基金會肯定苗栗縣政府落實社會服務，22日第8度跨縣將捐贈棺木代金150萬元、廂型公務車1台及白米7500斤，縣長徐耀昌代表受贈，苗栗縣議會議長鍾東錦、議員鄭碧玉、孫素娥、余文忠、湯維岳、許櫻萍、張佳玲、黃芳椿、鄭聚然、温宜靜等人到場，感謝達成基金會的善舉。

達成慈善基金會捐款以弱勢家庭成員死亡無力殮葬時的棺木代金為主，達成慈善基金會董事長陳秉洋表示，今年受疫情等因素影養，善款大幅下降，但仍秉持「對苗栗的愛，一分不能少」心意，持續捐助苗栗，照顧遭逢變故家庭、安置孩童及低收入戶等弱勢族群，並肯定縣府對社會福利推動的積極與努力，盼公私協力，讓社會更溫馨。

徐耀昌感謝基金會在5年內在苗栗捐款達千萬元，將審慎規畫並執行各項方案，發揮善款最大效益。此外，縣府繼2018年為縣內弱勢家庭提供30萬保額的微型保險後，今年首推「苗栗縣低、中低收入戶住屋災害保險補助試辦計畫」。

縣府社會處長楊文志說明，弱勢家庭若不慎發生祝融或意外災害時，除頓失住所，亦無相關重建費用。社會處社會救助科並發想制訂住屋災害保險補助試辦計畫，給予弱勢戶及時援助，第一階段將補助200戶、每年最高3000元補助，自5月1日起至10月31日止受理申請。

(中時 )