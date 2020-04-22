財政部高雄國稅局指出，不管是透過網路賣場如露天或PChome、社群網站如facebook、line等經營網拍，若每月銷售貨物達8萬元或是銷售勞務達4萬元，只要單月超標就要向國稅局辦理稅籍登記。

官員舉例，若賣家於2月透過facebook社團經營網拍銷售衣服，2月、3月當月銷售額皆低於8萬元，此時可暫時免辦稅籍登記，但如果在4月當月銷售額達到8萬元時，應向國稅局辦理稅籍登記。

(工商 )