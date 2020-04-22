經營網拍每月超過8萬元 須登記營業稅籍 18:152020/04/22 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （網拍包裹示意圖。圖／林昱均） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部高雄國稅局指出，不管是透過網路賣場如露天或PChome、社群網站如facebook、line等經營網拍，若每月銷售貨物達8萬元或是銷售勞務達4萬元，只要單月超標就要向國稅局辦理稅籍登記。 官員舉例，若賣家於2月透過facebook社團經營網拍銷售衣服，2月、3月當月銷售額皆低於8萬元，此時可暫時免辦稅籍登記，但如果在4月當月銷售額達到8萬元時，應向國稅局辦理稅籍登記。 (工商 ) #網拍 #經營 #銷售 #稅籍登記 #facebook 也許您會感興趣 推薦閱讀 太暖心了 Facebook將推「抱抱」表情讓用戶互相支持 10:382020/04/20 科技 效法微軟 Facebook宣布2021年6月前停辦實體活動 15:122020/04/20 科技 遊戲市場龐大 Facebook將推出遊戲直播App安卓版先行 16:572020/04/20 科技 大股東持股增減、透露經營心態 超眾、朋程 台股抄底王 04:102020/04/21 證券．權證 股災讓市場派有機可乘 經營權大戰 風雲起 04:102020/04/22 財經要聞 補助縮水 電動機車今年來銷售減16％ 04:102020/04/22 財經要聞 千如電機 綠色管理、永續經營 04:102020/04/22 產業特刊 《金融》外幣保單前2月銷售年減3％ 美元產品銷售回溫 07:442020/04/22 財經 《國際產業》砸57億美元 臉書入股印度Jio平台 14:152020/04/22 財經 兒童版 Messenger在台推出 孩子可跟誰聊天爸媽說了算 16:452020/04/22 科技 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 想V彈難…美經濟衰退多嚴重？ 45名專家揭殘酷事實 - 財經 撐不住！油企致信獻招 要川普施壓北京採購美原油 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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