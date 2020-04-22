李玉璽釋出全新創作單曲〈I’m Coming Home〉，再次和金曲導演黃中平合作MV，延續上支MV中的畫面，帶著吉他前進的李玉璽遇到了一群音樂夥伴，重整心情為了音樂目標而向前邁進。MV拍攝時，立下決心要跳脫框架的李玉璽，奮力將肢體全力身展開，自在的將肢體交給音樂，也在每一顆鏡頭拍攝都真槍實彈的彈奏吉他，在一遍遍反覆的拍攝中都以正式演出般的投入，但也因為整天的拍攝太過用盡全力，導致右手舊疾肌腱炎發作，右手大拇指及食指無法彎曲必須接受物理復健治療，也被醫生提醒彈吉他要量力而為適時休息。

李玉璽甫於三月發行英文單曲〈BeMe〉與推出廣播企劃【D-Cast】，突破自己舒適圈，4月中發行第二首單曲〈I’m Coming Home〉，這首是李玉璽全詞曲創作的作品，回憶創作的背景，李玉璽表示那是其最迷惘之時所創作的，同時身為歌手及演員的雙重身分，在演藝生活這條道路上，曾在尋找自我風格時感到茫然，也曾因為歌手演員雙重身分的交錯而徬徨。然而在某個早晨意外見到從窗簾細縫透入的曙光，帶給了李玉璽第一句歌詞的靈感。接著在創作這首歌的過程中，他也逐漸的擺脫掉不必要的束縛，以最真實的自己面對音樂這條未完待續的旅程。

連續發表兩首單曲作品，老鷹音樂也公布久違未有實體作品的李玉璽，將會推出實體EP《I’m Coming Home》，收錄〈Be Me〉以及〈I’m Coming Home〉，一起珍藏紀念2020年邁入改變的李玉璽，EP將於4月29日發行，為了慶祝這張實體EP，李玉璽預告將會帶來籌備已久的企劃與大家見面，相關資訊請持續鎖定其各個社群平台。

李玉璽因為過激的吉他演奏，肌腱炎復發而苦不堪言。（老鷹音樂提供）

老鷹音樂即將推出實體EP收錄兩首單曲，珍惜當下紀錄李玉璽改變的時刻。（老鷹音樂提供）

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