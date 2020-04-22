法務部調查局日前製作反詐騙宣導短片「你被黑了嗎」，提醒民眾注意防範各種詐騙手法。調查局強調，國內各種詐騙手法日新月異，請民眾莫存貪念，尤其網路購物應多方查證對象信用，「投資零風險、高報酬多為吸金騙局」。

調查局於3月23日推出反詐騙宣導短片「你被黑了嗎」，目前可在youtobe看到，調查局特別呼籲，請民眾與政府合力監督食、藥品安全，打擊囤積躉售、哄抬價格牟利，若發現不法，請儘速向司法機關檢舉，以維護市場交易秩序，法務部調查局關心您！

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(中時電子報)