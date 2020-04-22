先前傳出因為接受心血管手術命危的北韓領導人金正恩，目前生死仍舊不明，也讓許多國家相當關注，南韓甚至有網友發文表示第二次南北韓戰爭即將開打，顯得現在局勢相當混亂，而其接班人的討論也不絕於耳。

根據韓國《朝鮮日報》報導，目前北韓的接班體系仍是「家族世襲」，所以繼承權力第一順位將會是金正恩子女，不過目前外界對於究竟有幾名子女也不清楚，不過韓國情報單位認為金正恩與夫人李雪主之間育有3名子女，此外還跟一名女性育有7歲的私生子。

有消息指出，金正恩與李雪主結婚後，分別在2010、2013年都有生產，而韓國國家情報院在報告中指出，李雪主在2017年2月時生下第三胎，不過北韓方面並沒有透露子女的姓名及性別，不過曾到訪北韓的前NBA球員Dennis Rodman曾透露，金正恩的二女兒叫做李主愛。

韓國國策研究院的專家表示，如果金正恩只有女性後代的話，繼成體系將有可能出現問題，不過是「脫北者」的國會議員池盛浩表示，了解北韓的消息人士表示，目前仍不清楚有幾個具有資格的繼承者，但金正恩跟另名女性有一位7歲的兒子，這也讓繼承問題變得更加複雜。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)