北門高中鏖戰花蓮高農，雙方均無破門，直到終場前才分出勝負。（國立北門高中提供／莊曜聰台南傳真）

下半場83分鐘北門高中靠著林琨翰一記補射入網，奠定勝局。（國立北門高中提供／莊曜聰台南傳真）

受到新冠疫情影響，108學年度全國中等學校足球聯賽高男組決賽閉門開踢，西部傳統足球勁旅國立北門高中與東台灣強隊花蓮高農抓對廝殺，靠著下半場終場前關鍵進球，力保不失下勇奪冠軍，相隔6年後再拿下全國冠軍，也是隊史第3冠，半年內相繼奪下3場足球賽事冠軍，相當不簡單。

體育署推動足球6年計畫，鼓勵學校組隊參賽，若能打進決賽最高能獲得80萬元補助，也讓今年與賽球隊增加到24隊，競爭激烈，有黃衫軍封號的北門高中去年輸給花蓮高中屈居亞軍，今年捲土重來，又對上東岸球隊，鬥志昂揚，雙方鏖戰不分上下，直到終場前83分鐘，球門前混戰，北中林琨翰一腳補射入網，才奠定勝局。

這也是半年內北門高中拿下的第3項足球賽事冠軍，去年12月在輔大足球場舉辦的國際高中足球邀請賽中，與日本、土耳其、香港及國內勁旅相比毫不遜色，以不敗之身拿下冠軍；另外在今年4月的世界中學生5人制足錦賽代表隊資格賽中取得中華隊代表權，預計6月將前進法國里昂為國爭光。

北門高中校長沈文寅說，北中足球隊目前有50人，來自4個縣市、8所國中學生，如何磨合組訓是一大考驗，在教練黃正宗調兵遣將，及全體球員拚戰不懈下才能有如此好成績，全校師生與家長與有榮焉，校方長期關心學校體育團隊組訓與比賽，關注體育班學生生活、學業、訓練環境及績效，讓選手沒有後顧之憂，終於取得優秀表現。

(中時 )