為因應當前的新冠肺炎疫情，許多人必須改變日常生活方式與習慣，企業則鼓勵員工採用遠距、或彈性工作方式，降低疫情擴散風險。有鑑於此，Adobe 於今日發佈 Premiere Pro 的全新 Productions（製作）功能，並將原本只針對企業用戶的團隊合作功能 Team Projects 的使用權限，免費擴展至所有 Premiere 和 After Effect 用戶，有效期限至今年 8 月 17 日。同時，也介紹 Creative Cloud 影音應用中能夠幫助用戶遠距離作業的功能，幫助影視業從業者於疫情嚴峻時刻也能保持工作持續性。

Team Projects：雲端合作，現開放免費權限至八月

為了協助遠端工作者保持生產力，Premiere Pro 與 After Effects 個人計畫的用戶從今年 4 月 17 至 8 月 17 日止，可免費使用 Team Projects。Team Projects 透過雲端合作，允許編輯人員和動態圖形藝術家在 Premiere Pro 和 After Effects 工作。成員可以透過雲端同步各項修訂，連接到 Team Projects 服務以便在應用程式建立 Team Projects，隨時隨地使用視訊專案協作。

Premiere Pro 的 Productions 功能新登場

Productions 針對在共享本機儲存的團隊合作而設計；它提供了一個靈活且高度可擴充的架構，用於組織專案，共享資產並簡化所有工作。Productions 得到了頂級電影製片人、和好萊塢編輯團隊的意見，並通過了如《魔鬼終結者：黑暗宿命》和《我叫多麥特》等最新電影的測試。

在保留現有的 Premiere Pro 專案格式的前提下，用戶可使用 Productions 將復雜的工作流程劃分為若干較小的專案，並將子項目分別交付給多名剪接師同時進行後期製作，更高效地增加內容製作進度。最終，Productions 將這些較小的專案連接起來，輸出完整作品。

Productions 控制面板提供一個命令中心來管理多專案的工作流程。添加到 Productions 文件夾中的所有專案，都成為作品的一部分。剪接師可以自由進行創作，所有修改都會自動保持同步，甚至在無論創作者使用的是 macOS 還是和 Windows，系統之間完美實現跨平臺同步合作。

使用共享的本機儲存，多位編輯者可以在同一作品中處理不同的專案。「Project Locking」功能可確保其他人無法覆寫您的工作。此外，Productions 中的所有專案則共用相同的設置，意味著從暫存磁碟位置，到預覽渲染格式對所有線上剪接師都是相同的，這樣的設計使得團隊合作中無需重複設置，無需重複渲染等操作，確保製作效率最大化。

Productions 具有極高的媒資安全控制特性，可以確保媒體資產的安全性。對安全性要求高的製作團隊可以在完全沒有網際網路的情況下合作完成所有專案工作。

除此之外，Adobe 影音系列產品還擁有其他便於團隊合作和遠距離工作的功能和資源： (1)Shared Projects。許多好萊塢出版影片已成功運用 Shared Projects，其特點包括可在網路上開啟多個專案與進行分享。(2)Adobe Premiere Pro。這能與其它 Creative Cloud App 應用程式與服務搭配，製作最佳內容。(3)Motion Graphics 範本，可輕鬆創造出客製化圖像。(4)Adobe Premiere Rush：可將行動裝置拍攝專業級影片、進行剪輯、及進行分享。(5)Creative Could Libraries： 提供快速與簡單的方式，讓用戶無論在各種桌上型電腦與行動應用程式上，都可以收集與尋找色彩、文字、字型、素材、畫筆、圖片、影片以及其它工具。(6)Adobe Stock：目前擁有超過兩億個檔案，可幫助創作者敘述每一則故事。用戶可以在 Premiere Pro、After Effects、以及 Premiere Rush 中找到所需的影片並瀏覽影片片段，實現流暢的工作流程。

(科技)