44歲「國標女王」劉真上月(22日)逝世，留下辛龍及4歲女兒霓霓，令親友、粉絲相當悲痛，美麗倩影留在大家心中。今(22日)是辛龍與劉真的雙雙節、也是她羽化滿月的日子。父兼母職的辛龍仍每天思念愛妻，如果太想老婆，就會緊抱女兒，但害怕霓霓會問，也不敢在他面前流淚。

舞后成仙／劉真雙雙日羽化滿月 辛龍想愛妻緊抱霓霓

劉真和辛龍是因擔任選秀節目評審相識，兩人戀愛日是2012年7月22日也將每月22日，訂定為兩人獨有的甜蜜雙雙節，會到餐廳吃飯、買小蛋糕或禮物慶祝。據了解，今天是劉真羽化後，辛龍要獨自度過第一個與愛妻紀念日，他會買小蛋糕和女兒一起慶祝，雙雙節會繼續過下去，劉真也會永遠在這個家中。

辛龍與劉真是演藝圈的模範夫妻。(照片/《中時電子報》資料照)

當年辛隆對劉真是一見鍾情，兩人因上節目結緣相識，男方多次邀約、燕窩傳情，體貼的舉動打動美人心，2014年結婚為演藝圈投下喜訊，2016年順利生下霓霓，可說是演藝圈令人稱羨的模範夫妻。辛龍當年寫給劉真定情曲《我就是愛》，MV女主角邀請劉真擔任，還斥資重金遠赴義大利取景拍攝。

劉真離世滿一個月，懵懂無知的女兒，目前只知道媽媽去旅行還沒有回家，也想和爸爸、媽媽一起吃飯，霓霓也會問爸爸「媽媽呢?」、「她什麼時候回家呢?」、「想要媽媽帶我去上學」孩子的童言童語也令人相當不捨。辛龍好友透露「他每天還是很思念劉真，看到劉真的包包、鞋子都會悲痛不已」如果太想老婆，就會緊緊抱著女兒，但害怕女兒會問，所以不敢在她面前流淚。好友們也期盼他能早日走出傷痛，回歸正常生活，陪伴女兒平安長大。

(中時電子報)