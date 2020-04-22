在疫情的恐慌下...有名女網友分享日前被分手的原因，竟然是因為親密接觸後，原PO男友有了感冒症狀，因此懷疑自己被她傳染新冠肺炎，打電話來責怪後直接提分手讓女網友非常傻眼。

女網友在《Dcard》PO文表示，最近因為疫情的關係因此兩人都在兩人各自住處約會，不過日前在對方家時女方突然性致一來想要親密一下，卻遭到男方以「體液接觸會有疫情危險」理由拒絕，但是遭到原PO打臉，在一番半推半就下最後還是「完事了」，沒想到隔天晚上就接到男友打來稱「自己突然喉嚨痛頭痛還鼻塞」一定是被她傳染，男友還說，因為原PO上周有到過醫院，是「高危險群」還責怪表示「他都說不要了那天她還硬要」最後傳訊提分手就消失，直到凌晨原PO才驚覺自己「被分手」讓她相當傻眼，而這件分手事件也引發網友熱議。

許多網友看完原PO經歷都猜測這可能只是男友想分手的藉口，不過原PO後來也回應，男友就醫後發現只是鼻竇炎也道歉了。

(中時電子報)