新冠肺炎疫情嚴重肆虐全球，重創全世界經濟體系，韓媒《朝鮮日報》近期訪問整理出24名各領域專家學者，說明10點疫情結束後對全球可能產生的影響和變化。受訪者包含歐盟對外事務部副主席切爾涅瓦（Vesela Cherneva）、義大利歐洲大學教授、美國耶魯大學教授、野村綜合研究所執行經濟學家木內登英等人。

1.脫離全球化

許多國際企業在此之前都已經在全球建立起及時供應鏈，以減少庫存並提高生產效率，然而新冠肺炎迫使不少企業將生產地轉回母國，讓大家意識到全球化生產脆弱的一面，因此「去全球化」和「減少國際合作」可能將成為未來新世界的趨勢，產業鏈將圍繞在國際和地區周邊重新組織。

2.超越憲法的大型政府可能出現並成為主流

由於疫情衝擊導致大量失業，各國政府也不斷花費大量的金錢對抗病毒。丹麥盛寶銀行首席經濟學者雅各布森（Steen Jakobsen）表示，疫情可能會導致這種超大、超越憲法的政府崛起，且恐怕會導致極權主義，如同1918年的西班牙流感後，全世界就開始流行共產主義一樣。

3.全世界經濟「日本化」

世界各國政府為了防止經濟下滑，都在積極地釋放貨幣，然而此舉卻可能導致國家債務增加，最終造成經濟陷入長期低增長的狀態，就像日本過去簽訂了「廣場協議」後所經歷過的「消失的20年」。

4.歐盟面臨存亡危機

英國脫歐後使歐盟更容易遭受打擊，義大利和西班牙等國在這次疫情中尤其受到重創，導致歐盟的失衡狀態持續加劇，若南歐的任何一個國家崩潰，便意味著歐盟集體的衰退。

歐洲災情慘重。（圖／美聯社）

5.中國的國際地位

有專家認為，中國雖是疫情爆發地，但比歐美各國更早擺脫新冠肺炎，將會增強全球影響力，邁阿密大學教授約翰（John Quarch）更指出，中國經濟已經轉變為國內市場，因此更可以在政治和經濟上統治美國。然而同時也有其他專家持反對意見，認為中國政府的封閉性、保密性和不成熟的公共衛生系統，應該會增加全球對其的不信任，中國如果無法承擔此次疫情的國際責任，應該很難被視為全球先進國家。

6.民粹主義興起

為防止疫情不斷擴散，許多企業都開始「居家辦公」，受到的影響較小，但相較之下，各國大多被迫停業的都是服務業的飯店、酒吧、餐廳等場所，大量低收入的勞工面臨失業，造成社會上貧富差距過大，專家擔心經濟的兩極分化變得更為明顯，也會促成民粹主義的興起。

7.居家辦公成為流行、女性機會增加

疫情期間，居家辦公逐漸流行，這也將重新建立起工作與生活之間的界線、夫妻間的家務分配平衡，因此女性也可能在之後參與社會經濟活動的機會大幅提升。

居家辦公將成為流行，女性開始能多加參與社會經濟活動。（圖／Pexels）

8.握手成為歷史

全球政府目前正努力呼籲保持「社交距離」，避免不必要的肢體接觸，降低感染風險。因此也有專家預估，可能在此次疫情後，握手這個舉動將不會再被視為是一種打招呼的方式。

握手恐怕走入歷史。（圖／Pexels）

9.新冠肺炎世代誕生

如同美國「千禧世代」（出生於1982-2000年）的許多人，一出社會就面臨金融危機，找不到工作、背負沉重學貸等情況。此次疫情也造成全球經濟重創，因此也有專家擔心，Z世代（出生於1995-2010年）的年輕人可能也會處於同樣不理想的狀態，下一波將會有「新冠肺炎世代」的誕生，如今20多歲大學畢業的年輕人將不只長期找不到工作，更要面臨負債。

10.更加尊重善待環境

新冠肺炎帶來的唯一好處大概是改善許多自然環境的污染狀況，由於大部分人都在居家防疫，全球各國航空幾乎都停擺，交通工具使用量也下降，因此這些交通工具所排放的廢氣也減少很多，對環境污染也改善許多，歐洲運輸環境聯合會（European Federation for Transport and Environment）的研究員表示，「雖然溫室氣體已經有明顯減少排放，但關鍵仍在於我們是否能保持」，人們很有可能會對環境與科學的看法有極大的反轉和改變。

全球航空幾乎停飛，交通工具使用量下降，對環境污染也改善許多。（圖／Pexels）

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(中時電子報)