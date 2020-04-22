雲林縣北港農工本學年度學生乙級檢定合格率超過7成。（張朝欣攝）

雲林縣北港農工今年度「乙級技術士證照」考試大放異彩，共有109張證照到手，總通過率超過73％，其中農業機械職種檢定通過率百分之百，成績勇冠全國，22日學校舉行表揚典禮，學生們拿著乙級證照，對於未來就業或繼續進修信心滿滿。

北港農工本學年度共有148名高三學生報名參加7個職種的乙級檢定，共取得109張乙級證照，繼去年電機科工業配線職種勇冠全國，今年則由農業機械職種拔得頭籌，30名學生參加檢定，全數取得農業機械職種乙級技術士證照。

校方表示，去年通過率達百分之百的工業配線職種，今年也有很好的表現，30名學生有27名取得工業配線乙級證照，通過率達9成。

學生們認為，未來就業市場將走向證照制度，許多工作都需要乙級證照，考取後對就業有很大的幫助，同學間都有這種認知，因此連假日都會一起討論學習心得，再配合學校安排的實習課程，總算取得就業的基本門票。

北港農工校長廖宏瑩指出，對於技職教育體系的師生而言，檢定是1條漫長且必經的辛苦道路，從高一到高三、丙級到乙級，如今學生們獲得國家技術士認證，大家滴下了許多汗珠、終能收穫豐盛果實。

(中時 )