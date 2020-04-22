印尼爪哇島一名9歲女童因好奇抓著正在維修的電纜線玩耍，沒想到電纜工人維修後將電纜線調回原本高度，女童來不及鬆手就被吊上15公尺高空，嚇得她大聲求救，工人見狀立刻向附近居民求助，最後找來了彈簧床放在女童下方，讓她掉落時能減少傷害，隨後女童被送醫治療，所幸僅受到輕傷。

近日印尼社群網站上流傳一段影片，電纜工人要維修電纜線，所以將電纜線降低，一名9歲女童因好奇而玩電纜，工人維修後將電纜調回原本高度，女童來不及鬆手，就跟著被吊上15公尺高空，當下她嚇得不停大喊「放我下來！」、「我快要撐不住了、我想下去」，工人見狀立刻向附近居民求助。隨後工人和居民搬了一張床墊放在女童下方，讓她在掉落時可以減少傷害，女童掉落在床上後，隨即被送往醫院治療，所幸只受到輕傷。

這段影片在網路上瘋傳，觀看次數也突破百萬次，不過有不少網友質疑影片的真實性；而事發地爪哇省唐格朗縣Curug區當局表示，有接到相關報案，目前該名女童狀況良好，為避免類似情況發生，之後將會告誡施工單位多加注意維修工地附近是否有小孩。

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(中時電子報)