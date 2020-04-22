海軍敦睦艦隊疫情連環爆，高市府公布最新第5波確診官兵的足跡，民進黨高雄市議員邱俊憲批市府早知道小港戶政事務所有確診足跡，卻慢了4天才公布，對此衛生局表示，因確診者一開始只說在小港戶政所待了一下，但警政查核調出錄影帶，發現他其實停留很久，疫情風險增加，才追加要求封閉再次消毒，確保安全，但其實之前已多次全棟消毒過，市民不必太擔心。

海軍確診官兵曾在16、17日前往小港戶政事務所洽公，市府19日進行全館消毒作業，隨後仍開放民眾進出洽公，直到22日才公布確診者足跡，遭邱俊憲質疑市府19日消毒顯示早已知道確診足跡，卻在近日4度公布足跡時，都未曾提及，讓民眾毫不知情。

對此衛生局表示，清消政策會隨著疫調最新結果進行滾動式調整，確診者在疫調時表示曾在小港戶政事務所短暫停留，衛生單立刻分別在19日、20日指導該所進行辦公廳、大樓全棟消毒，後來經警政單位調閱錄影帶發現確診者實際停留時間更久，考量風險升高，在22日進一步升級為封閉全面消毒1天。

衛生局指出，為避免引發不必要的恐慌，足跡熱點的公布須符合接觸不特定多數人、停留時間達15分鐘以上等2項條件，因確診者的記憶與實際疫調結果可能會有落差，衛生局在進一步核實之後也會調整清消策略，請民眾多多配合、體諒。

韓國瑜22日下午除了視察小港戶政事務所的消毒情形，也偕同民政局長曹桓榮、新聞局長鄭照新前往也曾是確診官兵足跡的大魯閣草衙道，關心附近場域及館內的消毒狀況，同時也承諾業者會以最快的時間進行最完善的消毒作業，盡快讓草衙道可以恢復營業。

(中時 )