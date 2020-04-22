統一獅本土老將「嘟嘟」潘威倫昨日先發1.1局失8分退場，開季以來2場先發共6.2局挨6轟、失掉14分，表現是生涯最慘開季。今日獅隊總教練「餅總」林岳平坦言潘威倫表現不理想，且先發投手「不常見的狀況這兩場都出現了」。

潘威倫15日對上樂天桃猿，5.1局被敲9支安打，包含4支全壘打，失6分；昨日出戰富邦悍將1.1局就被敲6支安打，包含2發全壘打、失8分，黯然退場並承擔敗投，林岳平坦言潘威倫近2場出賽表現不理想。

昨日賽後潘威倫也坦言，感覺到近2場球路偏高，失投球的比例也高，稍微偏高的球容易被敲成長打，只能想辦法修正、改善。

餅總今日賽前表示，「嘟嘟球路偏高、球進壘位置不理想，也出現球數不利的狀態。」且在與打者對決時結果也不佳，「容易被敲出安打或長打，對手在串連中產生大局，先發投手不常見的狀況他這兩場都出現了。」林岳平表示會協助潘威倫找回原本投球節奏。

(中時 )