慈大一學生染法定傳染疾病肺結核，校方簡訊通知學生到校檢查。（讀者提供／王志偉花蓮傳真）

一百多名學生返校等待上X光車拍肺部X片。（讀者提供／王志偉花蓮傳真）

慈濟大學一位學生因咳嗽、呼吸道感染，且有發燒症狀，懷疑染上新冠肺炎。到診所就診，轉至慈濟醫院篩檢並安排胸腔科診斷，確認感染法定傳染疾病「肺結核」，雖虛驚一場，不過肺結核傳染力很強，花蓮縣衛生局在學校配合下，大規模召回一百多名學生返校上X光車拍肺部X片，校方表示保護學生隱私，學生則表示雖然被臨時召回感到錯愕，但支持校方作法。

因新冠肺炎，慈濟大學稍早已宣布門禁，除了師生與洽公外，外人無法進入校區。今天慈濟醫院安排X光車開進校園大喜館前停駐，許多學生陸續報到。學生告訴媒體，接獲校方「重要通知」，指出，本校近期有一位同學因確診肺結核，為了讓同學對此疾病有所瞭解，安排實體說明會，結束後進行胸部X光檢查，時間4月22日，還叮嚀學生攜帶健保卡。

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠證實慈大學生感染肺結核，她說，有一大學生3月9日因咳瘦、呼吸道感染還有發燒等症狀就醫，疑似染上肺結核，轉慈濟醫院胸腔科確，當時入院就醫，已先辦理休學，至3月30日轉回南衛生福利部院胸腔病院接續治療。

鍾美珠強調，學生在校上課、上社團接觸的同學很多，結核病飛沫傳染途徑之一，因此衛生局與校方匡列多數學生，通知學生分兩梯次返回學校做X光檢查。

慈濟大學發聲明，證實近期有位同學確診肺結核，目前已就醫治療中，學校目前依傳染病防治法配合衛生主管機關辦理後續相關事宜。而為配合新冠疫情避免過多人員群聚，校方也透過網路讓教職員工生能上網了解。

慈濟大學指出，尊重每位學生的受教權，也依法保護學生的隱私，更會守護每位教職員工生的健康安全。

(中時 )