海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎疫情，國防部昨日召開記者會公布了首波懲處名單，其中支隊長陳道輝將調離現職。今（22）日國防外交委員會現場連線正在隔離中的陳道輝，由於他在電話中越說越激動，通話隨即遭到國防部官員打斷，對此資深媒體人周玉蔻就嗆海軍參謀長敖以智，「是在怕什麼？」

陳道輝今日在國防外交委員會接受視訊問答，召委呂玉玲詢問，回到左營靠岸後，是誰下令解散的？對此，陳道輝強調自己奉命行事，但不能說明，接著他在電話中哽咽透露，「我覺得非常抱歉，這是我穿上白軍服，30年來最痛苦的時刻…我已經隔離了整整5天，我有5天沒辦法睡覺，我愛海軍，我愛國人」，由於陳道輝情緒越來越激動，電話遭到打斷。

資深媒體人周玉蔻臉書轉發。（摘自周玉蔻臉書）

對此，周玉蔻在臉書上轉發此則新聞，她質疑，「海軍參謀長敖以智現場搶電話，不譲陳道輝繼續講！是在怕什麼？藍委員呂玉玲居然不生氣，未阻止？她在是在護什麼？！」。

(中時電子報)