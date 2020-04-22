為戲忽胖忽瘦的好萊塢男星，除了最知名的克里斯汀貝爾（Christian Bale）之外，賽門佩格（Simon Pegg）這回也加入了「氣球男星」行列。賽門佩格自出道以來，演出角色大多是無厘頭的喜感人物，直到他跟導演范恩史坦（Vaughn Stein）在2018年合作《刺殺終點戰》，才以深沉憂鬱的形象，一改他過去的喜感演出，讓觀眾見識到他全方位的表演實力。這回他再度挑戰自我，不只更陰鬱，甚至還進行激烈的肉體改造，讓身材都成為演技的一部分。

他在最新主演新片《鎖命佈局》當中，飾演一位被囚禁在地下防空洞多年的陰沉男子。為了詮釋角色消瘦的形象，他苦練6個月身材，不僅積極重量訓練，更配合飲食控制，讓他在短短半年當中，從78公斤減至69公斤，體脂也從12％降到僅剩8％。而他苦練所得來的一身結實肌肉，也讓粉絲驚呼：「好萊塢根本是最強健身房！」

《鎖命佈局》是導演范恩史坦繼《刺殺終點戰》之後，再度與賽門佩格合作的懸疑驚悚電影，同時找來「好萊塢甜心」莉莉柯林斯，以及在影集《花邊教主》飾演「男神奈特」的柴斯克勞福領銜主演。全片聚焦上流家庭隱藏在地下防空洞的家族秘辛，「地下室藏人」情節更宛如《寄生上流》再現。尤其片中的富豪大家長，在意外去世後留下龐大遺產給家人，卻只留給莉莉柯林斯飾演的女兒一把鑰匙，沒想到那把鑰匙直通藏有神秘男子的地下防空洞，意外揭露上流社會不為人知的黑暗面，讓這份「遺產」顯得更加神祕，再配合燒腦懸疑情節，以及演員們精湛的演出，當驚人結局揭露時，勢必讓觀眾大呼驚喜！

電影製片理查巴頓路易斯（Richard Barton Lewis）也大讚演員們的演技：「當我第一次看劇本時，就被整個故事概念所吸引。莉莉柯林斯跟賽門佩格是這兩位角色的唯一人選！」導演也特別提到：「賽門佩格是非常讓人敬佩的演員，為了這個被囚禁多年的角色，他特地創造出一種生鏽金屬般的粗糙嗓音，只為了呈現這個角色長期不曾與人交流的樣子。」《鎖命佈局》4月30日在台上映。

(中時 )