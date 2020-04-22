隨著蘋果（Apple）新手機iPhone SE發表後，預購優於預期提振不少市場信心，天風國際分析師郭明錤在最新蘋果iPhone手機最新研究報告指出，iPhone SE將成為2020年下半年主要出貨的驅動力，但全年來看，iPhone出貨量將衰退10％～15％，數量為1.65～1.75億支、也下修第二季出貨30％；提醒投資人應就疫情產生的減少消費對iPhone需求的影響。

郭明錤表示，iPhone SE首週末預購優於市場預期，預估出貨時間需5～10天或以上；iPhone SE為下半年iPhone出貨關鍵驅動。預估iPhone SE出貨量在下半年將有約1,200～1,400萬部的表現。其中在組裝出貨方面，由和碩的供應比重約50％～60％，由鴻海供應比重約40％～50％。郭明錤認為，目前iPhone SE市場的需求仍不明朗，要到5月中旬或之後才有較好的能見度，而影響出貨預估的關鍵仍在於疫情改善。

郭明錤分析iPhone SE預購優於預期，主要是蘋果砍單高階的iPhone 11系列，意味著消費降級，特別是疫情爆發後消費信心或是購買力受到影響，消費者會傾向購買價格與規格較低的同類產品或停止購買。其次，iPhone 6與6s系列擁有最大使用者基礎，對這些用戶而言，iPhone SE是最佳換機選擇，這也促成了消費降級的影響，iPhone 11出貨量也下修。。

iPhone SE的策略是用最低端的機種配備最高端的處理器，如此能讓Apple在降級消費的挑戰下，服務與內容業務可因有最佳運算裝置市占增加而繼續成長。然而，消費降級風險下產業鏈不一定能受益。

受到疫情影響，郭明錤下修iPhone在第二季出貨預估約30％，數量為3,500～3,700萬部，但可能還有下修風險。考慮到疫情與消費降級，對iPhone在第二季的出貨量最悲觀預估是2,900～3,200萬部，季度同期相比衰退25％～30％、年度同期衰退20％～25％。

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(中時電子報)