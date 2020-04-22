曾經風光一時的人氣觀光工廠熊大庄，已經停業，但集團的王姓負責人及林姓總經理涉及用芭樂票向黃姓男子借款6次共750餘萬元，都跳票，嘉義地檢署22日偵結，依詐欺罪起訴王、林2人。

起訴書指出，王姓女子是熊大庄集團設址在嘉義縣民雄鄉興南村的？夏國際企業有限公司及熊大庄國際實業有限公司的負責人，林姓女子是設址在新北市板橋區的熊大庄有限公司負責人，也是集團總經理。

王女明知熊大庄、？夏公司2017年1月間已資金周轉困難，沒有還債能力，卻與對外化名「李皓瑜」的林女合謀，於2月至3月間用債信不良的公司所開立的20張支票共831萬多元，陸續向黃男借款，這些支票到期都被退票。

王女坦承有向黃男借錢，但否認詐欺，辯稱那些支票都是林女交給黃男的客票；林姓坦承向黃男借錢，但否認詐欺，辯稱她不知拿到的支票是芭樂票，也有拿出現金給黃男換票回來。

熊大庄觀光工廠5年前開始營運，歐式童話風格的建築物造景，吸睛也吸引大批人潮，曾是高人氣的知名景點，後來卻陸續爆發財務危機、勞資糾紛，2019年9月租約到期，宣告停業。

(中時 )