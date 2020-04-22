正在主演《跟鯊魚接吻》的「偶像劇一姐」鍾瑶，與師弟田士廣和岱毅和前東家合約去年底到期，3人日前和長年合作的資深經紀人廖麗雯，在群星瑞智總經理張正芬力邀下，一起加盟柴智屏創立的群星瑞智國際藝能，成為張立昂、禾浩辰、劉奕兒、蔡凡熙等人的「師弟妹」！

鍾瑶受疫情影響，近來除了拍戲，其他時間大多待在家中或到她開在迪化街的咖啡店，偶有粉絲進到店裡見到她本人親手煮咖啡，滿是驚喜。本身愛好大自然、喜愛戶外活動的她，休假常會相約朋友潛水、露營。過去每次戲殺青後，總會規劃出國旅遊、犒賞自己充電休息，雖然《跟鯊魚接吻》預計5月底殺青，但今年出國旅遊計劃大概泡湯了，重視健康的她，提醒大家防疫安全最重要。

近期趕拍《跟鯊魚接吻》的鍾瑶，因拍戲過程無法戴口罩，但經紀人與大家都非常注重防疫安全。鍾瑶隨身與車上都會自備消毒酒精，好人緣的她，讓身邊親友都會關心她口罩夠不夠用，她表示因自己的堂兄弟姊妹與親友都會主動關心並提供口罩，讓她不需為口罩煩惱、得以無後顧之憂地安心拍戲工作，讓她備感窩心。

擅長禪學瑜珈的田士廣，認為防疫期間大家仍須保持運動習慣，他最近鼓勵自己的瑜珈學生以及好友組織一個走路運動團、鼓勵大家每天至少要走路一萬步。偶爾一起到郊區或進入山區走路運動，並不忘叮嚀大家「要保持安全距離」。田士廣也要求經紀人廖麗雯每天要運動、至少要走6000步以上，還規定要將計步數據傳給他看，讓經紀人哭笑不得。

本身有經營舞團帶領舞群的的岱毅，先前原有參加實境秀的工作邀約，但也因疫情而取消。原預訂4、5月的工作也延期，他也希望大家共體時艱度過疫情，趕快開始新工作。

(中時 )