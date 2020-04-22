台南市長黃偉哲今天到市圖總館送火鶴花給借書民眾，宣傳「423世界書香日，圖書館借書送火鶴花」。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

閱讀之餘也要拚經濟！台南市迎接4月23日世界書香日到來，也同步行銷火鶴花，當天民眾只要到全市公共圖書館借書，就可獲贈火鶴花一株，台南市長黃偉哲今天到市圖總館送火鶴花給借書民眾，宣傳「423世界書香日，圖書館借書送火鶴花」，祝市民身體健康攏「乎好」。

黃偉哲表示，台南市民愛看書，平均每位市民1年借4.42冊，在六都排第3，藉著國際書香日活動，讓更多民眾了解開卷有益，培養愛書看書好習慣，同時藉機宣導讓市民了解台南本地生產火鶴花之美，讓花與書形成美好結合，盼透過發放在地花卉，刺激內銷、紓困農業。

423世界書香日這天，各地以贈送「玫瑰與書籍」象徵美麗和智慧、愛情與知識，台南市則別出心裁贈送火鶴花。火鶴代表關懷與衷心的祝福，發音近似台語「乎好」，藉此意象希望大家身體健康攏乎好。凡4月23日當天至各大市圖借書民眾，皆可獲贈火鶴花一株，每館限額50名，贈完為止。

文化局響應世界書香日，本周六、日市區5處古蹟景點（赤崁樓、億載金城、安平古堡、安平樹屋、1661臺灣船園區）、水交社文化園區、山上花園水道博物館、左鎮化石園區等共8處，前100名購票入園者，也將獲贈火鶴花1株。

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