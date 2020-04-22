山水米公司涉嫌違反食品安全衛生管理法等，苗栗地檢署22日偵查終結，對所屬泉順食品公司董事長李東朝、執行長蔡寵信，依販賣虛偽標記商品罪、詐欺取財罪、製造販賣虛偽假冒食品罪等罪嫌提起公訴；泉順公司依食品安全衛生管理法科以罰金。不過泉順公司喊冤，指一切都是前員工挾怨報復。

泉順食品公司執行長蔡寵信今日下午5點多，接受本報記者訪問，指起訴內容是不實指控，待收到起訴書後會進行下一步法律行動，他指出，是前員工因不滿被解職而檢舉，而該名員工在公司任職期間是負責米品買賣業務，懷疑他為了業績，在客戶簽約與公司回報訊息之間有出入，公司是依據職員回報的資料出貨。

蔡寵信表示，該名員工負責與客戶談米品買賣，他很清楚與客戶講的是什麼品種，但他疑似怕業務無法取得，於是回傳公司不同品種的訊息，被公司發現後，於去年1月15日將他辭退，他不滿被解職轉而向衛生局檢舉，檢調單位6月18日到公司調查蒐證。

蔡寵信說，公司因為不了解前員工當時談買賣時，和客戶講什麼品種，所以是按照該名員工回報的訊息出貨，否認摻米，強調「賣米的人就是檢舉的人」，公司蒐集相關證據，將提供給法官裁決，釐清總總疑點，爭取法院還給公司一個清白，「我們有信心」。

(中時 )