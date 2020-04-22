著名插畫大師洛倫索馬蒂（Lorenzo Mattotti）的首部動畫長片《熊熊大作戰》即將在台灣登上大銀幕，電影描述熊國王為了尋找失蹤的兒子，開啟到人類王國的一段奇幻旅程。洛倫索馬蒂雖然是第一次執導動畫長片，但他與電影的緣分卻很深，除了常為坎城等知名影展設計海報主視覺外，更曾為王家衛的電影《愛神》繪製插畫及海報。

運用鮮活的對比色彩及靈動的抽象線條是他作品的一大特色，此次在動畫中的大膽用色讓電影於坎城影展首映後好評不斷，亦獲評論網站「爛番茄」100％新鮮度滿分推薦。對於這些稱讚，導演受訪時則回應：「大多數動畫電影會避免使用太強烈的色彩，我想做相反的事情，所以電影中，我大量使用紅色、黃色等暖色調，絕對會讓大家感受到不一樣的動畫視覺。」

電影《熊熊大作戰》改編自有「義大利卡夫卡」之稱的迪諾布扎蒂同名作品，描述2名吟遊詩人在山洞中遇到熊，為了求生而表演拿手好戲，繪聲繪影地演出一段熊國王為了尋找兒子，帶領牠的熊熊大軍到人類世界冒險闖蕩，沒想到過程中竟意外征服人類王國，從此熊熊與人類共同生活的奇幻故事。

電影中的吟遊詩人一角，也在首映後獲得極大討論聲量，導演在受訪時特別提到這個角色是電影原創，他說：「要改編這部家喻戶曉的作品並不容易，我與編劇群討論很久之後，決定加入吟遊詩人的角色，靈感來自於義大利的民俗文化，也透過這個角色的視角，帶大家進入迪諾布扎蒂的世界，並創造現實與魔幻交替的場景。」該片4月30日在台上映。

(中時 )