日本首相安倍晉三22日在政府對策本部上呼籲，想利用4月底、5月初的黃金周長假期間返鄉的民眾，盡量改用「線上返鄉」的方式，與家人用視訊電話聯絡感情。

安倍4月7日針對7東京都、大阪府、千葉縣等7都府縣發布緊急事態宣言，至今已經過2周，當時籲請民眾盡量避免外出，將人與人接觸的機會降7至8成，但現在看來並未達成目標。

日本政府要求大部分行業暫停營業，要求公司行號讓員工居家上班後，現在各地的主要車站和閙區人潮已減少，但為了買生活必需品而外出的人潮未減，使得商店街、超市人滿為患。東京都知事小池百合子22日表示，正在研究採取管制上超市人數的措施。

還有許多地方知事指出，柏青哥業者不配合暫停營業的要求，因為特措法沒有強制性，也沒有罰責，不知該怎麼辦，希望政府根據特措法採取更有力的措施。

安倍表示，現在是非常重要的時期，政府也致力防止疫情擴大，盼民眾在黃金周期間極力避免移動到地方鄉鎮。

(中時電子報)