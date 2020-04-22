美國成為新冠肺炎疫情震央區，根據外媒最新調查報告指出，經濟學家普遍認為美國經濟衰退將比原先所想像的還要嚴重，經濟成長走勢預計為U型復甦，想要見到快速觸底反彈機會渺茫。

美國霍普金斯大學(Johns Hopkins University)最新數據統計顯示，全球新冠肺炎確診人數達256萬人，超過17.7萬人死亡，美國疫情尤為嚴重，累積確診人數突破82.5萬人。

據路透報導，4月15日至20日訪問45名歐美經濟學家調查結果顯示，有將近一半的受訪者認為，美國經濟將呈現U型走勢，也就是將持續在低檔徘迴一段時間後，經濟成長趨勢才會回升；另外有10名受訪者指出，將有望出現V型反彈；7名受訪者表示，美國經濟成長趨勢將在驟降後緩步回升，趨近於Nike勾號；5名受訪者則是認為，經濟將出現W型復甦，預期未來將出現第二波疫情爆發。

受訪者平均預期來看，最壞情況來看，美國今年第一季經濟成長率季調後年增率為-4.8%，並在第二季跌幅擴大至30%，先前預估值都下修，先前預測第一季GDP成長率年減2.5%，第二季續跌20%。不過，這些經濟學家預測，今年第三季美國GDP將反彈12%，第四季續增9%，較先前預估值更為斜率更陡，但有超過8成受訪者坦言，2020年下半年經濟前景仍是危機重重。

全年來看，2020年美國GDP成長率預估中值從3周前的跌幅3%擴大至4.1%，顯示學界對於經濟前景的悲觀態度，但仍較國際貨幣基金組織(IMF)最新預測5.9%還來得樂觀。

(中時電子報)