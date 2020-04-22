過去除了每年的農業損失達到百億元，今年新冠肺炎疫情引發糧食危機議題，「好食好事基金會」近2年推動食農加速器，成功輔導超過15個新創團隊，今年更引進種子基金，希望吸引食農創新團隊加入，預計在食品、農業、科技、與生技等議題上培育食農創新國家隊。

根據資料顯示，台灣近5年農業損失就擴大到每年台幣135億元，食農產業的永續發展正面臨嚴峻的挑戰，以扶植國內飲食與農業新創事業為宗旨的好食好事基金會，自2018年啟動「好食好事加速器種子計畫」推動科技、生技、食農等創新技術應用，推出兩屆已成功輔導15個新創團隊轉型與進化，已經創造逾6,000萬元業績，今年邁入第3年，希望具有核心技術、商業模式、營運規模的食農科技、食農生技、創新飲食或永續食農新創團隊加入。

好食好事基金會指出，面對氣候變遷造成的農損、這波新冠肺炎疫情的衝擊與挑戰，食農新創業者更需調整營運體質及商業模式，才能逆勢成長，永續經營。以前兩年輔導的團隊為例，提供數據協助農民判斷氣候、土壤與病蟲害，並結合5G及無人機操作噴灑等最新農業科技新創、漁電共生養殖儲能與永續漁場經營的水產新創。

根據國際知名食農創投報告AgFunder指出，2018年全球對「農業科技」與「食品科技」新創的投資達到169億美元（約新台幣5,070億元），總金額年增 43％，結合物聯網（AIoT）及5G的新興科技如雨後春筍般在全球發酵。

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(中時電子報)