遠傳電信今日通過國家通訊傳播委員會（NCC）日5G基地台架設許可，即刻迅速積極佈建5G網路，預計暑假開台。由於電信三雄都挑明，要在第3季開台，從現在開始到開台的黃金建設期，將決定各家5G訊號品質好壞，各業者絲毫不敢大意。

遠傳電信日前已宣布向Ericsson採購千餘座3.5GHz頻段5G基地站，預計今年底前將會建置超過2,000座5G基站，5 年佈建 6,000 座基站，但此為保守估計的數字，若 5G 市場反應良好將加速佈建基站，期望提供給消費者最好的5G體驗。

遠傳總經理井琪表示，外界的紛擾未隨著5G競標結束而告一段落，但遠傳持續以穩健的步伐與團隊戰力，以新經濟、5G應用以及多元合作的「三箭齊發」具體作為，在5G時代穩紮穩打，穩中求勝。

遠傳去年起展開多項嚴謹且具體的5G測試，為新世代的網路佈局搶得先機，無論是打造全台第一個5G專網模型、第一個5G直播節目、第一個將5G運用在零售商店、第一個將5G運用在半導體產業等，如同是5G通訊服務的「前導車」。

多項數據也顯示，無論企業客戶與個人用戶，都給予遠傳極高的評價，包括遠傳在企業客戶淨推薦率（NPS）維持市場領先；門市、客服、帳務服務的客戶滿意度均為市場第一。

(中時 )