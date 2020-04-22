美國約六個州的州長週二推進部分復工的計劃，儘管一些衛生官員警告過早行動可能導致新冠病例激增。在喬治亞州、南卡羅來納州等州放寬全面限制舉措之前，密西根州、賓夕法尼亞州和加州等地發生抗議活動，要求放寬疫情期間實施的停工居家規定。

湯森路透社週二公佈民調顯示，多數美國人認為居家令應繼續實施，直到公共衛生官員認為形勢安全可以解除為止，儘管此舉有損美國經濟。

馬里蘭大學公共衛生學院系主任Dr. Boris Lushniak告訴路透：「重啟經濟的想法是一個令人關注的問題。是基於非科學性的數據。」

州數據顯示，喬治亞州的新冠病例數量連7天下降，是聯邦建議指南的14天的一半。

在重災州，美國共和黨籍總統川普與地方官員之間的緊張關係因美國政府在加大檢測工作中的作用而升高。傳染病專家說，檢測是減少危險源並確保能安全重新開放的必要步驟。

在威斯康辛州，共和黨議員週二向民主黨籍州長Tony Evers提起訴訟，挑戰其持續至5月26日的居家令，州經濟何時重新開放的問題變得越來越政治化。

傳染病專家表示，人口總數將近3.3億的美國，每週應測試大約300萬人，才能準確瞭解病毒的傳播範圍，然而根據新冠病毒追蹤計劃(Covid Tracking Project)，過去7天各州進行的測試量僅為該數字的三分之一。

華府方面，參議院週二一致通過一項規模為4,840億美元的又一新冠疫情援助法案，以幫助美國經濟和治療新冠患者的醫院，該法案有待眾議院在本周稍晚的最終表決。

喬治亞州為六個將於本周或下周允許進行更多商業活動的州之一。

根據路透對新冠病毒追蹤計劃收集的數據進行的分析，喬治亞州報告了17.4萬個新冠病毒確診病例、每10萬感染者當中有六人死亡，這兩個數字皆低於全美平均值。

但數據顯示，喬治亞州是檢測率最低的幾個州之一，在50個州與華盛頓特區當中排名第42位，使得衛生官員可以用來判斷疫情傳播範圍、做為決定重啟經濟基準的數據較少。喬治亞州週一報告，過去24小時新增1,242個病例，單日新增數量為該州兩周以來最高。新增94個死亡病例，也是該州先前單日紀錄的兩倍。

紐約州州長庫默(Andrew Cuomo)表示，週二他與總統特朗普進行了「有效的」對話，努力將重點放在檢測和州預算問題上。庫默沒有討論談話的細節，但表示此次會晤是「開誠佈公」的。雖然紐約州的疫情似乎已過高峰，但庫默堅持以緩慢的方式重新開放經濟。

此外，加州民主黨籍州長Gavin Newsom週二表示，儘管有證據表明該州疫情在放緩，但累計確診及死亡病例還在上升中。加州是美國人口最多的一個州。Newsom承諾週三將公佈更為詳盡的檢測和經濟重啟計劃，但警告稱，現在放鬆公共衛生限制還為時過早。

南卡羅來納州州長、共和黨人Henry McMaster已恢復開放公共海灘，並允許一些零售商開業，不過仍在採取社交距離措施。

田納西州州長Bill Lee週二稱，該州將對零售業、餐館和會有密切接觸的服務業實施「有計劃、分階段」重啟。他表示，一些企業將能夠在週一安全地開業。

德州州長Greg Abbott表示，該州正在走向重啟經濟，但會逐步進行，如果有新疫情爆發，重啟進程可能會逆轉。

(中時電子報)