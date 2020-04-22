新冠肺炎疫情「悶」壞了很多人，消費者不敢出門悶在家，飯店餐廳等嘸人「氣很悶」，為了拚人氣、衝業績，台北喜來登飯店高檔泰菜餐廳「SUKHOTHAI」決定自4/27日起至至6/30日止推出「THAI豐富」泰式料理無限享用，凡四人以上用餐，即可無限續點各式精選泰式料理，客人可以「點」到飽、吃到飽，平日每位990+10％元、假日每位1,190+10％元，6-12歲（含）兒童同行，平日每位495+10％元、假日每位595+10％元。

台北喜來登飯店表示，「THAI豐富」活動期間，餐廳平日精選20道、假日30道人氣料理，囊括沙拉、酥炸、燒烤、咖哩、熱炒、湯及甜品類中廣受好評的菜色，讓客人無限續點。菜式內容包含清爽開胃的「宮廷酸甜楊桃豆鮮蝦沙拉」、厚度叱吒業界的「月亮蝦餅」、吮指回味的「香茅雞翅」、香濃滑順「金沙咖哩海鮮」、泰菜不敗款「酸辣蝦湯」、「泰式炒河粉」、熱辣下飯的「塔香霜降牛肉」，繽紛驅暑的「摩摩喳喳」等三項甜點任君品嚐外，假日用餐更有香甜軟綿的限定款「南瓜布丁」，酸、辣、香、甜，一應俱全。

「SUKHOTHAI」餐廳在母親節當週末5/9日與5/10日兩天每位價格1,390+10％元、兒童695+10％，另可獲贈清蒸檸檬鱸魚乙份與同桌賓客每位一杯泰式風味茶飲。五一勞動節、6/25（四）-6/28（日）端午連假亦適用，以一般假日方案計費。

(工商 )