新冠肺炎疫情衝擊全球經濟、貿易展會，外貿協會上半年主辦的台灣國際專業展高達17項延期或停辦，為協助持續力挺台灣專業展的參展商跨國拓銷及國際採購需求，貿協整合五大線上服務，涵蓋線上展、洽談採購會、國際研討會、新品發表等，將免費提供近8000家參展商不漏接全球商機。

貿協秘書長葉明水指出，貿協每年承辦國際專業展達40項，其中有四分之一為國際買主與參展商，此次針對上半年因疫情延期的17項專業展包括全球第二大規模TAIPEI CYCLE國際自行車展、體育用品展、全球第四大規模AMPA國際汽車零配件展、國際車用電子展、機車產業展、禮品展、智慧機械展、全球第二大COMPUTEX國際電腦展等展覽續展參展商，將推出五大整合式線上服務，估參展商約一萬二千多家，約可提供8000家參展商免費線上服務。

其中線上展部分，貿協建置「2D線上展專區」，協助廠商建立電商門戶、數位型錄，於展覽原展期首日上線，同時將展場互動移植至線上平台，線上展內建買主線上下單功能，突破時間與場域限制，迅速完成採購交易，首場Taipei Cycle d&i awards台北國際自行車展創新設計獎與TaiSPO All Star awards創新產品獎，預定5月15日首次推出VR線上展，將有50家廠商展出50項商品，預計至年底前有9場線上展接續登場。

而在線上採購洽談會部分，則是透過貿協63個駐外單位擴大洽邀全球買主參與，上周16日已啟動台北國際汽車零配件展AMPA三展線上採購洽談會，有32家參展商、8國21個買主進行採購洽談，吸引包括保加利亞最大Euro7、義大利帝亞吉歐與日本三輪精機等大型集團參與採購，緊接著「台北國際自行車展」及其他展覽的線上採購洽談會場次，將於5~6月接棒登場，預計將5場次線上採購洽談會，加值服務參加延展的參展廠商，精準媒合供需夥伴。

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