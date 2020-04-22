愛爾達科技22日宣布，將贊助直播全球網際網路會議2020（The Web Conference2020），把疫情危機變商機，以專業整合力搶攻直播市場。

新冠肺炎疫情蔓延，嚴重全球民眾的日常生活，特別是在世界各國祭出「禁止入境」的自我保護措施後，更重創商務活動及大型國際會議，大家紛紛以視訊會議或線上直播來因應。

今年是全球資訊網（World Wide Web）誕生30週年，全球資訊網是資訊時代發展的核心，也是數十億人在網際網路上進行互動的主要工具。而原定在台北舉辦的全球網際網路會議2020(The Web Conference2020）因為新冠肺炎疫情的緣故，讓原本的大型國際會議實體活動改為線上視訊直播進行，負責直播的愛爾達科技全體總動員，以專業向全世界展現台灣大型國際會議線上直播的能力。

愛爾達科技董事長陳怡君表示，愛爾達是原生於數位的新媒體，具有整合科技與媒體的能力，這次臨危受命協助全球網際網路會議2020的直播，該公司在最短的時間就整合相關單位，力求最完美的呈現，讓全世界看到網際網路的專業與實力。

會議主辦人也是中央研究院資訊科技創新研究中心主任黃彥男表示，這是全球網際網路會議首次以線上直播進行，將可作為日後會議全球直播的參考範本。 因為新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，在防疫的考量下讓遠距視訊、線上直播服務的使用頻率大幅增加，這也凸顯直播與視訊正加速改變全球通訊使用者的習慣，特別是網路能跨越地理疆域與時差限制，更讓相關的應用服務備受期待。

看好線上直播商機，愛爾達去年砸重金打造數位直播攝影棚，陳怡君指出，全新打造的數位攝影棚其空間大小適中，UGC（User Generated Content，即用戶輸出內容）或PGC（Professionally Generated Content，即專業人士輸出內容）直播皆適用。另外，攝影棚全面採用 LED 燈，燈光美氣氛佳，質感百分百，適合錄製訪談、教育訓練、講座影片、產品開箱文等。

陳怡君強調，新完工的數位攝影棚，除了提供愛爾達錄製節目外，也可對外租借使用，增加收入來源。

「危機就是轉機，把轉機變為商機。」，陳怡君表示，在新冠肺炎疫情下，多數產業都受到衝擊，但也有部分產業因為疫情的緣故創造出新的商機。隨著5G的啟用，大頻寬、高速率、低延遲的通訊特性，將可提供直播者較優質的視訊品質，因此這波「直播視訊商機」已成為加速5G發展的關鍵應用。面對這股直播商機浪潮，愛爾達自當全力以赴，開拓市場。

(工商 )