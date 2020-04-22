北韓最高領導人金正恩，21日傳出接受心血管手術後病危，外媒NBC記者也在推特爆料，金正恩處於腦死狀態，他的死訊在網路上鬧得沸沸揚揚。有消息指出，金正恩在5年內就爆肥了40公斤，還被外界戲稱為「金小胖」，但一窺二哥金正哲、親妹金與正的身材，卻都非常苗條，讓人不禁產生好奇。

據了解，金正恩患有多種慢性疾病，再加上菸酒及不良飲食習慣，讓他的體重直線往上飆升，雖然領導人的身體狀況屬國家最高機密，但從過去他出席各種國際場合，就能看出金正恩的健康欠佳。去年4月底，金正恩與俄國總統普丁會面時，光是下車步入建築物這短短路程，他入座後就明顯氣喘吁吁。

現年38歲的二哥金正哲，曾被看好為接任金正日大權的人選，不過傳出因個性因素，以及他患有內分泌疾病，最終仍被金正恩取代。金正哲於2015年5月，在倫敦被捕捉到連續2天參加英國歌手Eric Clapton的演唱會，當時他穿著一身黑色皮外套，臉上還戴著一副墨鏡，打扮相當時髦，但之後便銷聲匿跡。

據脫北者說法指出，金正哲對於接掌政權不感興趣，進入領導階層的可能性極低，但有專業人士分析，金正哲與手足皆有保持聯絡，若金正恩真的不幸逝世，他的確有可能露面。雖然親妹妹金與正為金正恩最信任的夥伴，但北韓是個看重資歷和男性的儒教國家，金與正不太可能成為領導人。

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(中時電子報)