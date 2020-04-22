斗六市公正派出所19日發生兩派人馬在門前鬥毆，其中一派昨（21日）在臉書投訴警方偏袒某一方，雲林縣警局未做回應但報請檢察官偵辦，透過各管道蒐證，今（22日）再逮鄭姓犯嫌共12人，總計自發生日迄今已逮23人。

本案起於鄭姓、李姓犯嫌為首的友人債務糾紛，19日酒後發生衝突，其中一方（鄭姓，28歲）2人在清晨6點衝入派出所尋求保護，另一方（李姓，30歲）也入內叫囂追打。

公正派出所當時有1名員警在值班台值勤，看到兩方人馬，通報快打警力支援，但雙方仍未停止，退到派出所門前廣場砸車、鬥毆，員警對空鳴槍4發。

雲林縣警局與斗六分局出動的快打部隊在10點多逮捕5名嫌犯，隨後再逮捕7人，依涉嫌妨害公務、傷害、加重聚眾鬥毆罪嫌移送偵辦，檢察官向法院聲請羈押12人全數獲准。

該事件並平息，其中一方21日深夜在臉書斗六人文社交圈發文指責警方辦案不公，偏袒某一方。

雲林縣警局副局長鄒貴智今（22日）指出，在地檢署檢察官指揮偵辦下，只要在場助勢都視為共犯，今天下午在斗六市再逮鄭姓等12名嫌犯。

警方表示，本案涉及幫派組織，之前的犯罪紀錄是販毒、暴力討債， 其中一個主嫌曾被羈押7個月，108年5月法院裁定交保。

副局長鄒貴智表示，本案件發生後警方持續追查，網路上的不實訊息也都已蒐證，是非自有公斷，警察的努力不容被抹滅。

鄒貴智說，將全面檢討0點到6點的夜間勤務規劃，全縣65個派出所的警力是足夠的，小型派出所將朝「組合警力」方式，以線上備勤警力為主，可爭取更多時間與空間，在最短時間內到達事故現場做即時反制。

(中時 )