台灣房屋捐贈熱顯像儀青埔國小受惠。(呂筱蟬攝)

中壢青埔地區近年人口激增，學區青埔國小學生數暴增，學校採總量管制，家長仍擠破頭想讓孩子入學，目前學生數約960人，因應這波新冠肺炎疫情，校方積極防疫，台灣房屋桃園直營店長林冠宇，特別捐贈熱顯像儀及紫外線殺菌機給校方，減輕老師們的防疫負擔。

林冠宇笑說，自己也是兩個小孩的爸爸，看到老師們每天站在校門口幫學生量額溫也很辛苦，加上青埔國小學生數多，更需要更有效率的防疫，除捐贈20萬元戶外熱顯像儀可做體溫感控外，因為孩子常會忘記洗手，所以再提供移動式紫外線殺菌機，做足第二層防護。

青埔國小校長許清勇則說，感謝房仲業熱心公益幫助校園防疫，待疫情過後，熱顯像儀還能用在熱源警報，提供校園火災預警，甚至防範校區菸害與門禁管制等用途。

他也說，青埔國小目前有33班，現採取入學總量管制，因為想入學孩子實在太多，每年都會調查是否有在青埔居住事實，甚至是家長是否持有不動產，還會派老師去家訪等，明年則會增班至40班，二期工程校舍有36間新教室，預計2021年底也會完工。

台灣房屋集團總裁彭培業則認為，桃園是一座年輕城市，外來移居人口不受疫情影響仍增加，尤其看好青埔地區的未來願景及看重像是青埔國小的辦學能力，也希望透過同仁的拋磚引玉，對全民防疫有正面影響力。

(中時 )