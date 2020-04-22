正值疫期，且兩岸關係不睦，對於大陸教育部宣布暫緩陸生來台，我教育部回應「深表遺憾」，而針對今年台灣大專校院可招收的陸生僅為應屆畢業在台陸生，陸生聯招會總幹事張鴻德則表示，簡章應於月底釋出。

陸生聯招會總幹事張鴻德表示，今年度各學籍陸生員額，將在教育部完成核定後，預計月底釋出簡章公告。依照過去數據來看，當年度畢業陸生約4成續留台升學，今年招生情況略有調整，碩博士班只開放在台陸生報考，競爭對手減少，錄取情況是否有所增減，目前仍無法推敲。

教育部則回應，陸方在4月9日片面宣布暫停本年度陸生來台就學後，為保障在台就學陸生就學權益，我方陸生聯招會持續與陸方海峽兩岸招生服務中心溝通研商，陸生聯招會於21日發布今年度持有台灣大專院校學歷應屆畢業陸生，以及設籍京、滬、蘇、浙、閩、粵、鄂、遼八省市者，可申請來台就讀碩博士班。

針對大陸因疫情暫緩陸生來台，不少私立大學擔心未來恐再無陸生來台，教育部則表示，對於陸方片面宣布，暫停本年度陸生來台就學，深表遺憾。至於陸生各項管理措施，是以防疫為優先考量的不得已作法，教育部將持續穩健推動陸生來台就學，並仍將持續以「營造陸生友善學習環境」為目標，歡迎大陸青年學生來台，與我國學生相互切磋學習。

教育部也強調，目前已啟動各項安心就學措施，提供陸生註冊入學、選課授課及學分採認等各項彈性，協助其學習不中斷，順利完成學業。陸生返台時程，將視中央疫情指揮中心針對邊境管制措施，併同國內疫情及醫護人力、防疫量能等因素由指揮中心作再行調整更新。

(旺報 )