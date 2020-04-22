20200422中天新聞 「主動致電」願電話備詢 支隊長陳道輝隔空喊冤

海軍敦睦艦隊28名成員確診新冠肺炎，支隊長陳道輝少將接受電話備詢一度哽咽，「我在此我用生命保證，我絕對沒有隱瞞任何疫情，因為如果我知道已經有人感染，我一定會遵照國防部的命令立刻返航。」備役少將于北辰與陳道輝是中正預校同學，他今日更在政論節目中為陳道輝背書，「他不可能隱匿疫情！」

于北辰為何會力挺昔日同學陳道輝不可能隱匿疫情？他說今天面對的不是一個任務與否，而是全國的生命安全，「他不可能去做這種風險，如果上級有告訴他，一個人發燒就返航，我何必冒這個風險，我就返航。」

于北辰更點出整起事件的疑點，船上沒有篩檢試劑，發燒等不等於確診？前面4個人發燒，可能輕微發燒吃個退燒藥退燒了、沒事了，那還叫發燒嗎？最後因為有人連續發燒2天，事情嚴重回報，「國防部做了什麼反應？你有沒有跟美國一樣派直升機去空投所有試劑馬上下次測試？如果一測試確診，陳道輝將軍絕對帶回來！」

「而且回來到了港口邊不可能放人，所有的艦隊一定在港邊確實地隔離，一個一個普篩，到每個都是三篩安全才會下船。」于北辰強調，軍事要求絕對比寶瓶星號、鑽石公主號嚴格一百倍以上，但為何會荒腔走板？他直指是國防部脫序，只有國防部長先下台，找一個人來代理，大家才敢說實話，更批蔡政府的處理對於軍事事務貧乏到非常可笑，不僅不知陳道輝害怕什麼，也不懂基層官兵心理！

(中時電子報)