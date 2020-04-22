美股連兩日大跌，再度引起投資人恐慌，不過，摩根大通首席量化分析專家科拉諾維奇（Marko Kolanovic）21日提出樂觀看法，他認為聯準會對零風險利率和信貸利差的壓抑，可望對股票估值產生積極影響，標普500指數有機會在2021年上半年再創歷史新高。

根據外媒報導，科拉諾維奇在給客戶的1份報告提到，只要經濟在2020年重新開放，加上聯準會目前的貨幣政策，將成為助長股市的重要推手。他也提到：「相較於暫時收入損失的風險，聯準會對於無風險利率和信貸息差的共同壓抑，可能對股票估值產生更大的積極影響。」

科拉諾維奇在報告中研究，聯準會刺激措施在6個月、12個月以及18個月內，對企業的影響，數據顯示，由於貼現率受到大幅壓制，在所有3種企業獲利的情景中，未來收益的現值都將高於危機前的水平。顯見若貨幣政策持續維持寬鬆，標普500指數將可望重回先前的歷史高點。至於對於沒有辦法有效降低利率或信貸利差的國家來說，疫情則將導致企業收益現值下降3成。

(中時電子報)