國防部長嚴德發與蔡英文總統今天對於敦睦艦隊回航行蹤說法不一，國民黨立委吳斯懷今天表示，這在過去非常少見，且關於嚴德發說和總統報告敦睦艦隊出航，總統表示尊重，「這是外行話」，總統沒有尊重，而是「長官知道後拍板同意」，且這類軍事會談一定有逐字稿，建議具審視機密資料權限的外交國防召委可以查看一下。

海軍敦睦艦隊爆發集體染疫，網友風傳國民黨立委吳斯懷早在3月30日就向海軍示警，被譽為「先知」。吳斯懷今晚和國民黨文傳會主委王育敏開直播時表示，他曾擔任國防部作戰次長，敦睦艦隊就是他的業管業務，因此很了解敦睦艦隊的來龍去脈，當時各國軍人陸續爆發染疫時，他就提醒蔡政府，要確定駐外館能否提供協助或能即刻返航，結果軍方都說有應變計畫，如今感到遺憾。

對於國防部長嚴德發與蔡英文總統對於敦睦艦隊回航行蹤說法不一，吳斯懷說，過去國防部長與總統說法不一的情況非常少見，嚴德發在被立委逼迫下說在每周一次的小軍談會議中向總統報告，總統表示尊重，但公文是他批准的，「這是外行話」。

吳斯懷直言，總統沒有尊重這件事情，「我跟長官報告，長官首先知道，再來就是同意，等同長官拍板，不然若總統不同意怎麼辦，這說法明顯不通」；假若國防部長說下週準備備戰，總統仍要說尊重嗎？那這個國家到底誰指揮？三軍統帥的統帥權就在這裡。

吳斯懷表示，「尊重」並不存在於指揮體系的指揮鏈，反之是平時相處，涉及國家安全的軍事會談，一定有逐字稿作完整記錄，也有總統的指裁示，且要發函給國防部、外交部、僑委會等有關單位，建議具審視機密資料權限的外交國防委員會召委可調閱資料查看一下。

對於前支隊長陳道輝被調職，吳斯懷說，他是很好將領，現在海軍官兵集體悲憤欲向蔡英文陳情，因此他下午才會提醒國防部與蔡英文，要好好安定軍心且照顧眷屬，否則軍心動盪，在怎麼防疫或懲處誰，都沒有用。

(中時 )