「全創作唱跳歌手」呂思緯（鼓鼓）的作品〈先得方〉是鼓鼓寫給媽媽的一首歌，他力邀前輩萬芳合唱，在萬芳溫柔的聲線詮釋下，賦予〈先得方〉不一樣的靈魂。而在配唱過程中，萬芳極其用心因為知道是鼓鼓的故事，她問鼓鼓小時候有沒有聽過媽媽唱搖籃曲，即興在歌曲尾奏哼唱了一段搖籃曲，讓鼓鼓孩提記憶湧上，回想起媽媽有唱過給他聽，當場感動掉下男兒淚。

鼓鼓第二張創作概念專輯《蟲洞》中的歌曲〈先得方〉引發眾人好奇，先得方是鼓鼓媽媽工作理髮店，是他小時候回去幫忙端咖啡，剪頭髮的地方，也是他的兒時回憶，著墨的是家庭關係，鼓鼓光是詞就經過五次修改，從原本的孤單、絕望感，到正式版完成的淡然於心，他說：「現在看家人有不同的景色，學習跟心中惡魔相處，用很輕鬆的方式寫給大家！」對鼓鼓來說，「在我心中，〈先得方〉它是什麼並不重要，在你心中它是什麼才重要，希望它可以成為你們心中缺少的晚安曲，也能讓和我有同樣境遇的人不覺得孤單。」

〈先得方〉完成時，鼓鼓就決定這首歌要加入女「聲」，他腦中馬上浮現萬芳的聲音，「斗膽」提出邀約，沒想到萬芳立刻唱了一段demo回傳鼓鼓，讓鼓鼓又驚又喜，萬芳謙虛地說：「鼓鼓也要聽聽聲音合不合適，我以為我們是二個世界的人，當他們邀請我時，是件很新鮮的事情，這首歌的樣貌是我過去少有歌型。」在配唱過程中，萬芳將自己投射在鼓鼓的故事情境中，在媽媽、妹妹、小鼓鼓、旁觀者四個角色間來回扮演著，撫慰著鼓鼓。

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萬芳在詮釋〈先得方〉將自己投射在鼓鼓的故事情境中。（相信音樂提供）

鼓鼓呂思緯力邀萬芳合唱〈先得方〉。（相信音樂提供）

〈先得方〉是鼓鼓寫給媽媽，也是寫給自己的一首歌。（相信音樂提供）

〈先得方〉是鼓鼓寫給媽媽，也是寫給自己的一首歌。（相信音樂提供）

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