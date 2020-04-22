前香港銅鑼灣書店老闆林榮基，21日在台北市遭人潑漆恐嚇，引發各界重視。警方專案小組循線查出嫌犯身分，漏夜南下至高雄，22日逮捕曾姓兄弟及鄭姓男子3人，移送台北地檢署偵辦，檢方訊後，認為全案尚有共犯及證人未到案，3人有串減證、再犯之虞，向法院聲請羈押禁見。

65歲的林榮基自去年4月，流亡台灣迄今，計畫25日在台北捷運中山站旁開設「中山銅鑼灣書店」，日前卻傳出新北市3月已開幕1家銅鑼灣書店；對方要求他改名，否則提告。

21日上午8時許，林在中山站巷弄吃早餐，突遭1名黑衣男近身潑紅漆，黑衣男潑漆完快步逃逸，他顧不得頭部、身體都沾紅漆，追出店外，但對方已跑遠，他立即報案。

北市警方及刑事局組成的專案小組21日深夜南下高雄，陸續逮捕涉案的曾姓男子，與在案發現場附近監控的鄭姓男子、疑似在旁把風的曾男哥哥3人。警方初步了解，嫌犯供稱是對林募款的行為不爽，才會潑漆洩憤。

據了解，3嫌否認是極端統派團體成員，是否受人指使教唆。警訊後依公然侮辱、恐嚇等罪嫌移送北檢。

(中時 )