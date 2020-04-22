敦睦艦隊磐石艦嘉義市有1例確診病例，臉書即流傳確診病例的足跡史，經查是不實訊息，嘉義市警察局火速查辦5名網友涉嫌違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，3年以下刑期或最多300萬罰金。

警方表示，當嘉義市政府衛生局展開疫調、匡列居家隔離與消毒工作，同時臉書流傳「今日確診的一位軍艦兵周六4／18出遊嘉義市，停留點有……最後南下在一間中油加油站上廁所。以上是士兵在嘉義市停留的點，另外，北上時曾停留……上述各地點請這兩天小心避開。」之不實訊息。

嘉義市警方速辦網友流傳的不實訊息。（嘉義市警察局提供）

為避免造成民眾恐慌及店家生意受損，刑警大隊立即追查，經科偵隊網路偵蒐，並與衛生局共同追查，迅速約談散播假訊息的楊姓、涂姓、王姓、周姓及林姓等5名網友，5人均稱是出於善意才張貼該訊息，不知因未經查證而散播有關疫情不實訊息是觸法行為。

警方表示，《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》對散播未經證實的不實訊息，造成對公眾或他人的損害，處3年以下有期徒刑、拘役、科或併科300萬元以下罰金。

(中時 )