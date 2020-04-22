交通部部長林佳龍於22日下午到中華航空修護工廠及關係企業臺灣飛機維修公司、華儲等，為華航集團努力對抗疫情蔓延，並在近期完成多項重要任務包括執行多次專機任務接送海外國人、運送援外防疫醫療物資等給予支持與肯定，為員工們加油打氣。林佳龍也透露華航2百億紓困貸款已通過審查。

華航董事長謝世謙與華航企業工會理事長劉惠宗陪同林佳龍到各部門慰勞員工，林佳龍感謝工會願意體諒公司，勞資雙方達成協議，透過減班休息的方式，與公司共同度過此次難關。

林佳龍透露交通部積極協助華航的紓困貸款，於22日早上順利取得銀行貸款及信用擔保，政府一定力挺華航到底，部長也支持華航不裁員的承諾。這項貸款政府提供的利息補貼金額估約1.62億元。

中華航空對此表達誠摯謝意，表示華航在關鍵時刻將不忘初衷、患難與共，努力為每一位旅客前行。

林部長今日分別到修護工廠及臺灣飛機維修公司、華儲等關係企業給予員工們鼓勵。華航集團感謝交通部及林佳龍部長的慰勉與打氣，矢言將與政府齊心協力用更多正面及溫暖的力量，再次回到摯愛的天空翱翔世界。

(工商 )